Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых

Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте президента России Владимира Путина.

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Информация о сроках действия программы льготной ипотеки содержится в списке распоряжений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума. Из текста следует, что программа должна быть узаконена до 15 декабря текущего года и будет действовать до 1 января 2025-го. Займы под 2 процента смогут получить молодые семьи, покупающие жилье в Дальневосточном федеральном округе.

Предполагается, что кредит со сниженной ставкой можно будет оформить на покупку как квартиры в новостройке, так и на строительство собственного дома. Обеспечить внесение необходимых изменений в законодательство должно правительство.

Путин объявил о запуске ипотеки под 2 процента годовых 5 сентября. Президент отметил, что на Дальнем Востоке нужно существенно повысить объемы строительства жилья и сделать его максимально доступным. Льготная ипотечная программа позволит решить именно эту задачу.

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