Россияне задолжали триллионы рублей по ипотеке

К сентябрю 2019 года задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) достигла 7,1 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.

За август этот показатель прибавил 236 миллиардов рублей. Доля просроченной ипотеки при этом осталась на прежнем уровне — 1 процент от всего объема оформленных кредитов.

Материалы по теме «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в рублях к осени составила 9,91 процента — против 10,55 процента в апреле текущего года, подсчитали в ЦБ. ИЖК в иностранной валюте в последнем летнем месяце не выдавались. «В целом положительные тенденции развития рынка ИЖК в августе 2019 года сохранялись, — отмечается в сообщении. — Банки предоставили 107 тысяч ипотечных жилищных кредитов, что на 6,3 процента больше, чем в июле».

В сентябре генеральный директор кредитной организации «Дом.рф» Александр Плутник спрогнозировал очередной виток снижения ипотечных ставок банками. По словам эксперта, средний по рынку показатель ставки к концу года достигнет 8,9 процента — уровня, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru