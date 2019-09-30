Найден способ снизить ставку по ипотеке

Минфин, Минэкономразвития, Центробанк и страховая компания «Дом.рф» разработали дорожную карту (план мероприятий) рынка ипотечных облигаций. Она позволит банкам к 2024 году снизить ставки по ипотеке на 1-1,5 процентного пункта. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Дорожная карта состоит из 14 пунктов, 20 сентября ее уже утвердил министр финансов Антон Силуанов. По итогам реализации плана ипотечный портфель банков должен увеличиться до 20,8 триллиона рублей, чтобы выполнить национальный проект «Жилье». На данный момент, согласно данным ЦБ, ипотечный портфель составляет семь триллионов рублей. Для увеличения выдачи жилищных займов и одновременного понижения ставки будут использовать однотраншевые ипотечные облигации. Банк будет продавать закладные по кредитам, а взамен получит облигации с поручительством компании «Дом.рф». Выкупая эти ценные бумаги, банки, по мнению опрошенных изданием экспертов, сэкономят до 20 процентов капитала.

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Чиновники хотят разрешить вкладывать в такие ипотечные облигации пенсионные накопления под управлением госкорпорации ВЭБ.РФ, средства госкомпаний, накопления по военной ипотеке, а также отдавать их в репо (сделка с обязательством обратной продажи или покупки) Федеральному казначейству.

Планируется внести поправки в закон о банкротстве: лишить обанкротившуюся финансовую организацию возможности оспаривать выплаты держателям облигаций и защитить их обеспечение. Также будут развивать и вторичный рынок облигаций.

В первой половине 2019 года средняя ипотечная ставка составляла 10,56 процента.

Ранее в сентябре директор «Дом.рф» Александр Плутник заявил, что ставки по жилищным кредитам в России уменьшатся до конца 2019-го года. Среднерыночный показатель достигнет 8,9 процента в соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда».

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