Россиянам предрекли проблемы с ипотекой

Рынок ипотечного кредитования в России выходит на новый этап развития, считают кредитные аналитики: по их мнению, в обозримом будущем в стране существенно уменьшится число потенциальных заемщиков, которым банки будут согласны выдать деньги на покупку жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Сокращение доли «качественных» потенциальных ипотечников произойдет из-за ужесточения требований к ним: Центробанк с 1 октября текущего года вводит показатель долговой нагрузки, который банки должны будут рассчитывать при обращении заемщика за кредитом. В середине сентября был обнародован доклад ЦБ, из которого следует, что кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 годов в 75 процентах регионов страны.

«Со вступлением с силу нововведений по расчету показателя долговой нагрузки, доля "хороших" ипотечных заемщиков, которым банки готовы будут предоставлять крупные суммы на длительных срок, существенно снизится», — заявил РИА Новости генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Всего, по данным бюро, российские банки в январе-августе 2019-го выдали 311 тысяч ипотечных кредитов — на 13,5 процента меньше показателя за прошлый год.

Ранее в сентябре был назван средний чек по ипотеке в России: 2,19 миллиона рублей. По подсчетам аналитиков, за последний год этот показатель увеличился на шесть процентов, или на 130 тысяч рублей.

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