Российские банки начали принимать заявки на списание ипотеки многодетным

С 25 сентября в банках по всей России начинается прием заявок от многодетных семей на списание 450 тысяч рублей по уже оформленным ипотечным кредитам. Об этом говорится в сообщении оператора льготной программы «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Право на вычет имеют супруги (и родители-одиночки), воспитывающие троих и более детей. Уточняется, что программа действует для семей, в которых третий или последующие дети родились/родятся в период с 1 января 2019-го по 31 декабря 2022 года. Средства в рамках программы могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.

Материалы по теме «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

Для получения поддержки заемщики должны обратиться в банк, где обслуживается ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотеки необходимо приложить бумаги, предусмотренные условиями программы (документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство дома).

После проверки комплект документов направляется в «Дом.рф». Если заявка соответствует условиям программы, организация перечислит деньги (450 тысяч рублей) на счет банка, который проведет досрочное погашение кредита.

Президент Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям 3 июля текущего года. Законопроект был внесен в Госдуму председателем нижней палаты Федерального собрания Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко совместно с депутатами разных фракций в мае 2019-го и принят 19 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru