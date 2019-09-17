Россияне рекордно погрязли в кредитах

Кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 годов в 75 процентах регионов страны. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

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По данным регулятора, в большинстве регионов России объем кредитов у физлиц в июле в среднем увеличивался в диапазоне от 15 до 28 процентов. Самые высокие показатели в Крыму и Севастополе — там темпы прироста составляют 65 и 81 процент соответственно. Такая ситуация обусловлена догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах, говорится в докладе.

В Центробанке сообщили, что во втором квартале 2019 года во всех федеральных округах отмечалось смягчение условий банковского кредитования на фоне замедления инфляции и снижения ключевой ставки Банка России. Однако в это же время во всех округах замедлись темпы роста розничного кредитования. Самое значительное замедление наблюдалось в Приволжском, Уральском и Сибирском округах.

Банк России уже трижды снизил ключевую ставку в 2019 году. В первый раз регулятор опустил ее в июне — с 7,75 до 7,5 процента, затем в июле ставка упала до 7,25 процента. В сентябре Центробанк продолжил политику смягчения и опустил ставку до 7 процентов, что стало минимумом с 2014 года. При этом в регуляторе допускают, что на одном из грядущих заседаний ставка вновь может быть снижена.

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