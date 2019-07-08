Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Там указали, что понижение составит от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах «в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств».

Таким образом, максимальная ставка по рублевому вкладу составляет сейчас 5,05 процента годовых, по валютному — 1,35 процента.

Отмечается, что причинами снижения ставок по вкладам стало снижение ключевой ставки ЦБ и повышение норматива обязательных резервов с 7 до 8 процентов.

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5 процента годовых 14 июля. Решение принято на фоне снижения инфляционных рисков и инфляционных ожиданий со стороны населения.

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