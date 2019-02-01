Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам, говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в «Ленту.ру».

Повышение составит от 0,15 до 0,6 процентного пункта. Самая высокая ставка теперь доступна по вкладу «Лови выгоду» — 7,65 процента годовых при условии открытия депозита до 31 марта. По остальным вкладам ставки колеблются от 3,5 до 6,35 процента годовых.

Также ставки по депозитам повысили и некоторые другие банки. В Альфа-банке повышение составило в среднем 0,2 процентных пункта. Максимальная ставка — при открытии на три года — выросла до 8,26 процента годовых.

Московский кредитный банк увеличил доходность по вкладу для пенсионеров — до восьми процентов годовых при размещении на 18 или 24 месяца и до 7,75 процента при размещении на 12 месяцев. ВТБ увеличил доходность по картам «Мультикарта». При совершении покупок на сумму от пяти тысяч рублей в месяц клиенты могут рассчитывать на выплату процентов на остаток по счету. С 1 февраля максимальные выплаты увеличились с 7,16 до 8,66 процента годовых.

14 декабря Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,75 процента годовых. По этой ставке регулятор предоставляет ликвидность банкам в рамках операций РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством последующей продажи). Кредитные организации, как правило, перекладывают возросшие расходы на клиентов и улучшают условия привлечения их средств.

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