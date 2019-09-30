Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 1 октября снизит ставки по жилищным кредитам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Снижение составит 0,6 процентного пункта по рефинансированию займов других кредитных организаций и 0,3 процентного пункта для большинства других ипотечных продуктов, реализуемых банком. Таким образом, приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 7,3 процента, квартиру на вторичном рынке — по ставке от 8,8 процента. Рефинансировать ипотеку другого банка граждане смогут по ставке от 9,5 процента годовых.

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«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.

Ранее в сентябре генеральный директор кредитной организации «Дом.рф» Александр Плутник спрогнозировал очередной виток снижения ипотечных ставок банками. По словам эксперта, средний по рынку показатель ставки к концу года достигнет 8,9 процента — уровня, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».

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