В Арктике предложили выдавать льготную ипотеку

Льготную ипотеку под два процента годовых предложили выдавать в Арктической зоне России (АЗРФ). Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова.

В состав АЗРФ входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, муниципальное образование городского округа Воркута, ряд территорий Архангельской области, Красноярского края, Якутии, а также земли и острова в Северном Ледовитом океане. Некоторые регионы находятся одновременно и в Арктической зоне, и в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Льготную ипотеку планируют выдавать молодым семьям (супругам не должно быть больше 35 лет) и участникам программы «Дальневосточный гектар», которые хотят построить дом. Условия предоставления жилищного кредита еще обсуждаются, однако Харитонов заявил, что «будет правильным» выдавать льготную ипотеку семьям с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2020 года, без учета возраста родителей. Также в Госдуме предлагают распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.

В сентябре президент России Владимир Путин одобрил запуск специальной программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке. Программа рассчитана на молодые семьи и предполагает выдачу жилищных кредитов под два процента годовых.

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