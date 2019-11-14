Крупнейшие российские банки снизили ставки по ипотеке

После снижения Центробанком ключевой ставки до 6,5 процента годовых 17 из 20 крупнейших российских банков по величине ипотечного портфеля смягчили условия жилищного кредитования. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

ЦБ понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта 25 октября 2019 года. После этого свои ставки по ипотеке массово уменьшили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «ФК Открытие», Альфа-банк, Россельхозбанк. Опрошенные изданием эксперты подсчитали, что в среднем понижение ипотечных ставок составило 0,2–0,6 процентного пункта. Аналитики не исключают еще одного сокращения ставок по ипотеке в конце текущего года на 0,1-0,2 процентного пункта.

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Средневзвешенные ставки выданной в течение месяца ипотеки, по прогнозам экспертов, к концу 2019 года достигнут 9,2-9,3 процента годовых, в первом полугодии 2020-го опустятся ниже девяти процентов, к концу второго полугодия — до 8,5 процента.

Согласно данным ЦБ, ипотечный портфель банков на 1 октября 2019 года превысил 7,2 триллиона рублей. В сентябре этого года было выдано 106 749 жилищных кредитов — на 12,5 процента меньше, чем в прошлом году. Опрошенные газетой эксперты полагают, что банки будут улучшать статистику, пользуясь новогодними праздниками, когда наблюдается повышенный спрос на ипотеку из-за специальных предложений.

Ранее аналитики подсчитали, что лучшие в России условия для приобретения жилья в кредит сложились на Урале, где соотношение среднего заработка и ежемесячных платежей по ипотеке оптимально. Далее по уровню доступности ипотеки идут Центральный федеральный округ и Сибирь.

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