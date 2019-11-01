В России семьям с детьми-дольщиками разрешат брать ипотеку

В Госдуме готовят поправки в законодательство, которые разрешат брать ипотеку семьям, где детям выделены доли в имеющийся квартире. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Если ребенку принадлежит доля в квартире, то при ее продаже должно быть получено согласие органов опеки. Они не позволят оставить ребенка без жилья, поэтому он обязан стать собственником и в новой квартире. Притом условия проживания там должны быть не хуже, чем в старом доме. Опека всегда настаивает на выделении несовершеннолетним их доли при переезде, однако банки отказывались закладывать в жилплощадь детскую часть. В случае дефолта по кредиту они не могли погасить долг от продажи залога, потому что доли несовершеннолетних находятся под защитой государства. В результате заемщики с детьми-дольщиками регулярно получали отказы в ипотеке.

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По словам Аксакова, с подобной инициативой выступили представители банковского сектора. Они предложили прописать в законе обязанность родителей выделить долю своим детям в новом жилье после погашения всей задолженности. Это предлагается сделать с помощью оформленного нотариального обязательства. Правозащитники с такой мерой согласились. Они полагают, что подобное нововведение не ущемит права детей, а наоборот — поможет улучшить их жилищные условия.

Однако некоторые банкиры считают, что проблему нельзя решить законодательно. В случае дефолта по кредиту финансовая организация будет обязана изъять квартиру, и дети все равно останутся без жилья.

К сентябрю 2019 года задолженность россиян по ипотеке превысила семь триллионов рублей — это один процент от общего объема оформленных ипотечных кредитов.

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