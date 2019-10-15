Россияне стали хуже возвращать долги по ипотеке

В августе 2019 года задолженность россиян по ипотеке сократилась на 55 миллионов рублей (0,1 процента), тогда как в январе данная сумма достигала 850 миллионов рублей (1,1 процента). Об этом сказано в материале коллекторского агентства «Долговой консультант», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

С начала текущего года просрочка стабильно снижалась примерно на один процент в месяц. Максимальное сокращение произошло в мае — 1,5 процента. Однако по итогам августа объем долга уменьшился всего на 0,1 процента, до 73,2 миллиарда рублей.

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Такая статистика, по мнению аналитиков, свидетельствует о начале периода роста проблемной ипотечной задолженности. Некоторые банки начинают накапливать просрочку по жилищным кредитам на своих балансах, но в целом уровень остается достаточно низким — один процент от общего портфеля ипотечной задолженности. Перед новым годом банки, как считают эксперты, попытаются улучшить свою отчетность, продавая просроченные ипотечные кредиты.

По данным за август этого года, сильнее всего задолженность выросла в Ингушетии (увеличилась на 19 процентов по сравнению с февралем 2019 года), Севастополе (13 процентов), Крыму (10 процентов), Липецкой и Псковской областях (шесть процентов). Регионами-лидерами по темпам сокращения просрочки стали Чукотский автономный округ (43 процента против 33 в феврале), Сахалинская область (девять процентов), Новгородская область (восемь процентов) и Карелия (семь процентов).

Согласно данным Центробанка, к сентябрю 2019 года задолженность россиян по ипотеке превысила семь триллионов рублей — это один процент от общего объема оформленных ипотечных кредитов.

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