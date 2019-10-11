Установлена причина падения популярности ипотеки

Объемы выдачи кредитов на приобретение квартир в России к осени 2019-го уменьшились из-за введения новой схемы финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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По информации аналитиков, именно новая схема финансирования строек оказала наибольшее влияние на снижение выдачи ипотеки. В августа 2019-го объем выданных ипотечных кредитов сократился на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в НБКИ. Переход на схему с использованием счетов эскроу является трудоемким и не очень быстрым процессом, и «многие уполномоченные банки пока не торопятся переходить на нее», — такое мнение высказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено оплачивать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию.

Ранее в октябре стало известно, что льготные ипотечные продукты могут быть запущены в десяти российских регионах с самым низким уровнем социально-экономического развития. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.

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