Дешевую ипотеку задумали выдавать в десяти регионах России

Льготные ипотечные продукты могут быть запущены в десяти российских регионах с самым низким уровнем социально-экономического развития. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.

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«Ряд механизмов сегодня предлагается, вплоть до, может быть, вопросов ипотечного кредитования более низкого, чем в целом по России», — цитирует чиновника агентство. В правительстве в четверг, 10 октября, было проведено совещание по индивидуальным программам развития проблемных с экономической точки зрения регионов.

По данным ТАСС, в список отстающих входят Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. У каждого такого региона есть куратор из числа министров.

Президент Владимир Путин в минувшем сентябре поручил узаконить ипотеку под 2 процента годовых на Дальнем Востоке. Изменения в законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки до этого уровня, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года. Займы под 2 процента смогут получить молодые семьи, покупающие жилье в Дальневосточном федеральном округе, или планирующие построить там дом.

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