Обозначен уровень ипотечных ставок на 2020 год

В первой половине 2020 года ставки по ипотечным кредитам в России впервые в истории устойчиво утвердятся на уровне ниже 9 процентов, а во втором полугодии достигнут 8,7 процента. Такой прогноз содержится в материалах кредитной организации «Дом.рф», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают в «Дом.рф», 8,7 процента — это целевой показатель, предусмотренный национальным проектом «Жилье и городская среда». Уменьшению стоимости жилищных кредитов в конце 2019-го — 2020 году будут способствовать постоянное снижение стоимости фондирования, падение инфляции и ключевой ставки Центробанка, поясняется в предоставленных материалах.

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Сокращение ставок стало ключевой тенденцией российского рынка ипотеки в последние месяцы, указывают эксперты. «Ставки по фактически выданным кредитам в августе 2019-го впервые в году снизились ниже 10 процентов и составили 9,91 процента, а ставки выдачи по кредитам на новостройки — 9,35 процента», — уточняют в «Дом.рф».

По данным организации, всего в период с января по август 2019-го российские банки выдали новых ипотечных кредитов на сумму 1,6 триллиона рублей, что выше показателя за аналогичный период 2018 года на 4 процента. Речь идет только о кредитах, выданных на приобретение жилья (без учета средств, предоставленных на рефинансирование ранее взятых кредитов).

В конце минувшего сентября кредитные аналитики заявили, что рынок ипотеки в России выходит на новый этап развития: по их мнению, в обозримом будущем в стране существенно уменьшится число потенциальных заемщиков, которым банки будут согласны выдать деньги на покупку жилья. Сокращение доли «качественных» потенциальных ипотечников произойдет из-за ужесточения требований к ним.

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