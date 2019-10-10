Москвич взял у друга пять миллионов рублей на погашение ипотеки и пропал

Житель столицы решил помочь хорошему знакомому с выплатой ипотечного кредита и лишился сбережений, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчина — 31-летний ведущий аналитик организации — дал приятелю пять миллионов рублей на погашение займа, после чего ипотечник исчез, перестав выходить на связь. Деньги были одолжены еще в мае 2018-го, при этом у пострадавшего нет никаких документов, удостоверяющих факт их передачи. «Расписок и иных бумаг, подтверждающих передачу денег, заявитель не составлял», — уточнил собеседник агентства.
Москвич обратился за помощью в правоохранительные органы, по данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что к сентябрю 2019-го задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам достигла 7,1 триллиона рублей. Только за август этот показатель прибавил 236 миллиардов рублей. Доля просроченной ипотеки при этом осталась на прежнем уровне — 1 процент от всего объема оформленных кредитов.