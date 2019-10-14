Льготную ипотеку в России задумали расширить

Глава российского правительства Дмитрий Медведев предложил изучить возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования для семей с двумя и более детьми, информацию об этому публикует «Интерфакс».

В настоящее время программа актуальна только для тех, кто покупает квартиры в новостройках. В ходе заседания президиума Совета при президенте по национальным проектам, состоявшегося в понедельник, 14 октября, премьер-министр заявил, что ее, возможно, стоит распространить и на вторичный рынок жилья.

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«На что хочу обратить внимание по ипотечной теме: понятно, что ситуация разная, — отметил Медведев. — Действительно, в Мурманске не строили (жилье — прим. «Ленты.ру»), чего тут говорить, какая ипотека, если дома не строят. Надо строить, это очевидно. И надо проанализировать то, что коллеги предлагают, — вот, вопросы приобретения жилья на вторичном рынке и некоторые другие предложения».

Ранее в ходе заседания губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в области льготная ипотека для семей не выдается, так как ранее в регионе просто не строилось новое жилье, и попросил изменить программу так, чтобы ее условия позволяли покупать в кредит «вторичку».

Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2019 года. Такие семьи могут получить кредит по сниженной ставке. 10 октября стало известно, что другие льготные ипотечные продукты могут быть запущены в десяти российских регионах с самым низким уровнем социально-экономического развития.

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