Дом
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Надежность российской экономики достигла максимума
В Москве появился «Кошкин дом» 
Двое российских подростков сбежали из детдома к матери из-за издевательств
Названа настоящая причина планетарной катастрофы
Элтон Джон назвал причиной смерти Джорджа Майкла нежелание быть геем
Украинцев предостерегли от превращения евроинтеграции в фетиш
Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем
Братья-близнецы с Украины покончили с собой в подмосковном лесу
Пытки женщины электрошокером троюродным племянником Кадырова попали на видео
Новости партнеров

Назван способ сэкономить миллионы на ипотеке

Перейти в «Мою Ленту»

Российским ипотечникам, оформлявшим кредиты в предыдущие годы, стоит рассмотреть возможность перекредитования под более низкий процент. Рекомендации по рефинансированию ипотеки составили эксперты агентства «Метриум», материал есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Как отмечают специалисты, в настоящее время большинство отечественных банков имеют программы рефинансирования ипотеки как для своих клиентов, так и для заемщиков сторонних банковских организаций. Решение о перекредитовании на новых условиях необходимо принимать в том случае, если существующая ставка на 2-2,5 процента выше предлагаемой другими банками. Это связано с тем, что сама процедура требует определенных затрат: на оценку стоимости жилья, изменения договора страхования и прочее. «В совокупности расходы на реструктуризацию долга в другом банке могут достигать 45 тысяч рублей и нивелировать возможную выгоду», — указывают эксперты.

В «Метриуме» выяснили, что гражданам, купившим квартиру в Москве в 2015 году при ставке 14,1 процента (максимальный средний показатель за последние десять лет), рефинансирование ипотеки позволит существенно снизить как размер ежемесячного платежа, так и общий долг перед банком. Например, если семья тогда приобрела двухкомнатную квартиру в московской новостройке площадью 44 квадратных метра за 9,4 миллиона рублей в ипотеку с первоначальным взносом 30 процентов, то их ежемесячный платеж составляет около 88 тысяч рублей. А сумма переплаты в полтора раза больше размера кредита — примерно 9 миллионов рублей. «Сегодня у них есть возможность перекредитоваться по ставке 10,1 процента, что позволит снизить размер ежемесячного платежа на 17 тысяч рублей, а "тело" кредита — практически на 3 миллиона», — поясняют специалисты.

Выгода может быть еще значительнее, если семья подпадает под критерии участия в государственных программах субсидирования ипотеки. При этом заявку на рефинансирование могут не одобрить, если заемщик нарушал сроки выплат, подчеркивают в «Метриуме».

«Прежде чем пойти на это (рефинансирование — прим. «Ленты.ру»), надо оценить, какая сумма процентов осталась к выплате по текущему займу, — поясняется в предоставленных материалах. — Если у вас кредит по аннуитетным платежам, то в первую половину срока вы выплачиваете банку начисленные проценты и лишь затем уменьшаете "тело" ипотеки. Поэтому если вы купили квартиру несколько лет назад, и остаток начисленных процентов небольшой, или вы уже приступили к погашению самого займа, то перекредитование под меньший процент может оказаться для вас невыгодным. По сути новый кредит лишь добавит новые проценты к ипотеке».

Ранее в октябре стало известно, что воспользоваться ипотечным кредитом для покупки жилья могут себе позволить не более 30 процентов россиян. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне стали хуже возвращать долги по ипотеке
Льготную ипотеку в России задумали расширить
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
Установлена причина падения популярности ипотеки
Другие материалы рубрики
Дом00:0520 октября

Во дают!

Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
11:46Сегодня

Месяц жизни в «Москва-Сити» оценили в четыре миллиона рублей

11:01Сегодня

Макгрегор захотел купить недвижимость в России

10:00Сегодня

В России задумали разрешить ночные ремонты в квартирах

Дом00:0213 октября

«Это отдельный микромир»

Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
08:22Сегодня

В Москве исчезло дешевое жилье

21:2824 октября

Россиянки нашли способ заработать 40 миллионов рублей на чужом жилье

19:4924 октября

Изгнанная из российской многоэтажки стая крыс захватила соседний дом

Дом00:0130 сентября

Так жить нельзя

Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
15:2124 октября

В России квартира провалилась в подвал после проверки властями

13:1024 октября

Названа стоимость аренды самой дорогой квартиры Москвы

17:3624 октября

Московский рынок недвижимости пришел в упадок

Россия
Двое российских подростков сбежали из детдома к матери из-за издевательств
«Страна внутри страны»
Наследие рейха, Союза и 90-х: что ищут люди в самой западной точке России?
Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем
«Лучше куплю бутылку, боярышник или еще какую-нибудь чекушку»
Как живут самые бедные россияне и почему деньги не делают их счастливыми
Братья-близнецы с Украины покончили с собой в подмосковном лесу
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
Россияне помогли деньгами разоренным орлицей ученым
Все материалы
Мир
Российскую военную базу задумали создать в Африке
Дух несвободы
 
В Германии захотели избавиться от солдат и бомб США
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?
Переброску российских военных полицейских в Сирию показали на видео
«Все вышло из-под контроля»
Солдаты, танки и кровь: как повышение цен на метро привело к массовым беспорядкам в Чили
Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Украинцев предостерегли от превращения евроинтеграции в фетиш
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
На самой крупной банкноте Украины изобразили русского академика
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Глава МВД Украины заступился за националистов из «Азова» после обвинений США
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Зеленский счел расследование преступлений на Майдане необъективным
Все материалы
Экономика
Надежность российской экономики достигла максимума
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Россиянам пообещали подешевевший укроп
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Sukhoi Superjet 100 нашли нового покупателя
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Российским авиакомпаниям собрались подарить десятки миллиардов рублей
Все материалы
Силовые структуры
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Мертвые зоны
Про эти лагеря и тюрьмы знала вся Россия. Сегодня это заброшенные здания и руины в тайге
Начальника больницы ФСИН уличили в продаже наркотиков заключенным
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские школьники взорвали петардами 11 щенков
Россия выдала Испании вора в законе Таро
Он мог стать лидером российского криминала. Теперь ему снова грозит тюрьма
Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве
Все материалы
Наука и техника
Канадские танкисты назвали Т-72 «лучшим выбором»
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР. И чем ей грозят США?
Опровергнуто устоявшееся представление об эволюции
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
Стало известно содержимое секретных архивов Колчака
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
Установлена причина смерти Александра Македонского
Все материалы
Спорт
Бывший игрок «Локомотива» описал трехнедельные сборы с сексом и караоке
Конор Макгрегор«Я прилетел в Россию, а Хабиб улетел. Типичный дагестанец»
Шоу Макгрегора в Москве: ирландец пообещал достать Нурмагомедова и снова стать чемпионом
Овечкин забросил 666-ю шайбу в НХЛ
Нуну Эшпириту Санту«Мы понимаем, каково это — быть волком в стае»
Его научил побеждать Моуринью. Теперь Нуну Эшпириту Санту пытается покорить АПЛ
Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве
Ловушка для Клоппа
«Ливерпуль» сбавляет обороты, «Челси» и «Манчестер Сити» идут вперед — главные события тура АПЛ
Исинбаева отчитала «пустых» девушек в соцсетях и нарвалась на ответную критику
Все материалы
Культура
Элтон Джон назвал причиной смерти Джорджа Майкла нежелание быть геем
«Мы отличаемся от Германии 1930-х только интернетом»
Классик британской литературы о русских корнях, антисемитизме и тотальной ненависти
Русские оказались для африканцев суровыми и агрессивными неумехами
«Нас с друзьями трек просто уничтожил»
Он произвел революцию в диско, озвучил порно и умер от СПИДа. Мир открывает его заново
Финал девятых «Звездных войн» утек в сеть
«На постере не просто женщина, а афроамериканская женщина»
Создатели сериала «Хранители» об альтернативной Америке, новом мире и феминизме
Вайнштейн пришел в бар, был высмеян комиком и обруган посетительницей
Все материалы
Интернет и СМИ
По большинству пиратских онлайн-кинотеатров в России нанесли мощный удар
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Пикапер тайно снимал девушек на камеру и угодил за решетку
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Кавказская блогерша в хиджабе показала видео из ванной и возмутила фанатов
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Pornhub зачистили от видео с тайно снятыми студентками
Все материалы
Ценности
Мужчина год собирал отстриженные ногти ради превращения их в обручальное кольцо
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
46-летняя бывшая супермодель показала декольте и расстроила фанатов
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
В Японии похитили огромный бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Парень семь раз изменил своей девушке и попытался откупиться кольцом из скрепки
Все материалы
Путешествия
Пассажир упал с круизного лайнера и бесследно исчез
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Россия прокомментировала скорое возобновление авиасообщения с Египтом
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Раскрыты простые способы бесплатно попасть в роскошный номер отеля
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Раскрыты главные угрозы здоровью россиян в отпуске
Все материалы
Из жизни
Мужчина пошел пообедать с женой и нашел в блюде жемчужину
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством и покалечил случайную прохожую
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Убийца попался в 86 лет после четырех десятилетий в бегах
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Мужчина был уволен после шести лет оплачиваемого отпуска и потребовал денег
Все материалы
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Как делают масштабные модельки настоящих машин
Чертежи серийных машин, 3D-сканеры и... ручная сборка
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Месяц на Skoda Superb: часть 2
Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine
Jaguar представил свой первый виртуальный суперкар
Раскрыты версии Hyundai Sonata российской сборки
Крыс научили водить машину
Все материалы
Дом
Назван способ сэкономить миллионы на ипотеке
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Месяц жизни в «Москва-Сити» оценили в четыре миллиона рублей
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Макгрегор захотел купить недвижимость в России
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
В России задумали разрешить ночные ремонты в квартирах
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Российский регион отчитается о реализации нацпроектов на специальном портале
Россияне остались довольны процедурой диспансеризации
Все материалы