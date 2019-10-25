Назван способ сэкономить миллионы на ипотеке

Российским ипотечникам, оформлявшим кредиты в предыдущие годы, стоит рассмотреть возможность перекредитования под более низкий процент. Рекомендации по рефинансированию ипотеки составили эксперты агентства «Метриум», материал есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Как отмечают специалисты, в настоящее время большинство отечественных банков имеют программы рефинансирования ипотеки как для своих клиентов, так и для заемщиков сторонних банковских организаций. Решение о перекредитовании на новых условиях необходимо принимать в том случае, если существующая ставка на 2-2,5 процента выше предлагаемой другими банками. Это связано с тем, что сама процедура требует определенных затрат: на оценку стоимости жилья, изменения договора страхования и прочее. «В совокупности расходы на реструктуризацию долга в другом банке могут достигать 45 тысяч рублей и нивелировать возможную выгоду», — указывают эксперты.

В «Метриуме» выяснили, что гражданам, купившим квартиру в Москве в 2015 году при ставке 14,1 процента (максимальный средний показатель за последние десять лет), рефинансирование ипотеки позволит существенно снизить как размер ежемесячного платежа, так и общий долг перед банком. Например, если семья тогда приобрела двухкомнатную квартиру в московской новостройке площадью 44 квадратных метра за 9,4 миллиона рублей в ипотеку с первоначальным взносом 30 процентов, то их ежемесячный платеж составляет около 88 тысяч рублей. А сумма переплаты в полтора раза больше размера кредита — примерно 9 миллионов рублей. «Сегодня у них есть возможность перекредитоваться по ставке 10,1 процента, что позволит снизить размер ежемесячного платежа на 17 тысяч рублей, а "тело" кредита — практически на 3 миллиона», — поясняют специалисты.

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Выгода может быть еще значительнее, если семья подпадает под критерии участия в государственных программах субсидирования ипотеки. При этом заявку на рефинансирование могут не одобрить, если заемщик нарушал сроки выплат, подчеркивают в «Метриуме».

«Прежде чем пойти на это (рефинансирование — прим. «Ленты.ру»), надо оценить, какая сумма процентов осталась к выплате по текущему займу, — поясняется в предоставленных материалах. — Если у вас кредит по аннуитетным платежам, то в первую половину срока вы выплачиваете банку начисленные проценты и лишь затем уменьшаете "тело" ипотеки. Поэтому если вы купили квартиру несколько лет назад, и остаток начисленных процентов небольшой, или вы уже приступили к погашению самого займа, то перекредитование под меньший процент может оказаться для вас невыгодным. По сути новый кредит лишь добавит новые проценты к ипотеке».

Ранее в октябре стало известно, что воспользоваться ипотечным кредитом для покупки жилья могут себе позволить не более 30 процентов россиян. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

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