В России одобрили льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами

В России программу субсидирования ставки по ипотечному кредиту распространили на семьи с детьми-инвалидами. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь право на льготную ставку по ипотеке — шесть процентов — появилось у граждан, имеющих ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года. На Дальнем Востоке при тех же условиях ставка составит пять процентов годовых.

Воспользоваться льготой можно до конца 2022 года. Но если ребенку, рожденному до 31 декабря 2022 года, поставят инвалидность после этого срока, то разрешается взять ипотеку на льготных условиях до конца 2027-го.

В октябре Минстрой предложил ввести дополнительные меры поддержки владельцев квартир в аварийных домах, в частности, речь шла о льготной ипотеке. Размер процентных ставок будет установлен подзаконными актами или распоряжениями региональных властей.

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