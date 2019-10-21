Владельцам плохого жилья в России дадут дешевую ипотеку

Минстрой предложил ввести дополнительные меры поддержки владельцев квартир в аварийных домах. Ведомство полагает, в частности, что таким собственникам можно на льготных условиях выдавать кредиты на покупку недвижимости, пишет «Российская газета».

В министерстве уже разработали законопроект с поправками в Жилищный кодекс, предполагающий новую помощь жителям аварийных домов. Из документа следует, что гражданам могут предложить льготную ипотеку. Подразумевается, что размер процентных ставок будет устанавливаться подзаконными актами либо распоряжениями региональных властей.

Как рассказала изданию исполнительный директор Национального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, в законопроекте указано, что ставки по льготной ипотеке не могут быть выше ключевой ставки Центробанка. В Минстрое считают, что выдача дешевой ипотеки удобна прежде всего самим гражданам, поскольку они смогут выбирать дома для переезда.

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Среди других обсуждаемых властями мер поддержки жителей аварийных домов — дополнительные социальные выплаты и размещение в маневренном жилом фонде на период, пока ищется инвестор, готовый построить для переселенцев постоянное жилье.

Всего в 2019 году в России надо расселить 8,2 тысячи человек, предоставив им 141 тысячу квадратных метров новой недвижимости, уточняет «Российская газета». Пока регионы работают на опережение — к 1 октября переселено 10,33 тысячи человек из 182 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Ранее в октябре стало известно, что льготные ипотечные продукты могут быть запущены в десяти российских регионах с самым низким уровнем социально-экономического развития. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.

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