Путин объяснил опасность искусственного снижения ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно работать над снижением ставки по ипотеке, однако искусственно это делать опасно. Российский лидер сказал об этом на встрече с работниками завода двигателей автоконцерна КАМАЗ, передает ТАСС.
Глава государства объяснил это тем, что ипотечная ставка, как и вообще любая ставка банка, связана с конкретными условиями и в первую очередь с инфляцией.
9 декабря 2019 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке под два процента годовых. За жилищным кредитом могут обратиться молодые семьи и получатели земли в любом субъекте Дальневосточного федерального округа в рамках программы «Дальневосточный гектар».
Ранее риелторы подсчитали, что в России быстрее всего можно выплатить ипотеку в Челябинской области (за 2,8 года), в Красноярском крае (три года), в Пермском крае, Свердловской, Ярославской и Самарской областях (3,3-3,6 года).