Аренда жилья в Москве оказалась выгоднее ипотеки

В Москве в перспективе 15-20 лет в полтора-два раза выгоднее снимать жилье, чем покупать его в кредит. Об этом говорится в материале портала недвижимости Urbanus, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Однако есть несколько районов-исключений, где ипотеку следует рассматривать в качестве приоритетного варианта — это Щукино, Тропарево-Никулино, Красносельский, Басманный, Митино, Хорошевский, Кунцево, Раменки и Пресненский. Здесь соотношение между размером ипотечного и арендного платежей колеблется от 0,49 до 0,88.

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В большинстве районов Москвы (75 процентов) арендная ставка в 1,5-2,5 раза ниже, чем средний ежемесячный платеж по ипотеке. Например, в Замоскворечье при среднем размере ипотечного платежа 804,6 тысячи рублей в месяц, соотношение между ним и платой за аренду составляет 4,26. Также в список районов с самой недоступной ипотекой вошли Мещанский, Таганский, Аэропорт, Зябликово, Вешняки, Хамовники, Свиблово, Северное Бутово и Якиманка. Хотя аренда жилой недвижимости в центре города остается традиционно дорогой — от 175 до 325 тысяч рублей в месяц.

Подобная ситуация обусловлена историей района. Например, в Зябликово до запуска ЖК Fresh фактически отсутствовала застройка современного типа. Район Аэропорт был больше ориентирован на коммерческую, спортивную и научную инфраструктуру, а жилье занимало лишь небольшую часть его площади.

Показатели рассчитывались при ипотечной ставке 8,84 процента годовых, размере первого взноса — 20 процентов от бюджета по прайс-листу и периоде кредитования в 213 месяцев (средний показатель по городу в пределах МКАД).

Ранее эксперты подсчитали, что в среднем россиянин истратит свой капитал от продажи недвижимости на родине за пять лет аренды московской «двушки».

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