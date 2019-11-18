В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды

Действующее законодательство позволяет россиянам сдавать квартиры жильцам на короткий срок. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, передает агентство новостей «Москва».

Таким образом Фомин опроверг слухи о введенном в России запрете на посуточную аренду жилья. «Это (появившаяся информация о соответствующем запрете — прим. «Ленты.ру») абсолютно не так. Гражданский кодекс РФ позволяет сдавать жилье в аренду на любой срок», — подчеркнул парламентарий.

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Он добавил, что собственники жилья обязаны соблюдать правила сдачи недвижимости в аренду, в том числе — подписывать с нанимателями письменный договор и платить налоги с арендных доходов. «В регионах, в которых уже введен налог на профессиональный доход — Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан, гражданин может зарегистрироваться в качестве самозанятого и оплачивать четыре процента от суммы арендной платы», — отметил Фомин.

Информация о том, что в России запретили посуточную аренду квартир, появилась в СМИ 15 ноября. Позже ее опровергли в Минстрое и в Госдуме, при этом председатель комитета думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская раскритиковала сам институт посуточной аренды.

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