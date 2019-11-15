В России запретили посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в квартирах запрещается размещать промышленные предприятия и осуществлять миссионерскую деятельность, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Жилые помещения можно использовать для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, но только если это не нарушает прав других граждан.

Материалы по теме В России запретили хостелы в жилых домах Жилья для туристов станет меньше. И оно будет дороже

Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb. Так называемый «закон о хостелах», запрещающий использовать жилые помещения в качестве гостиниц, вступил в силу 1 октября 2019 года. Эксперты ожидали, что вслед за этим поступят разъяснения касаемо почасовой и посуточной аренды квартир, однако их не последовало. Поправки не относятся к заключению договоров найма жилого помещения (длительная аренда).

Ранее Конституционный суд подтвердил, что в России не запрещено использовать жилье для проведения богослужений. Закон не допускает лишь такого использования жилых помещений, при котором они фактически перестают являться таковыми.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru