Россиянам разрешили использовать жилье для богослужений

В России не запрещено использовать жилье для проведения богослужений, говорится на сайте Конституционного суда (КС).

Жилье призвано удовлетворять не только материальные потребности граждан, но и их духовные нужды, признали в КС. Закон не допускает лишь такого использования жилых помещений, при котором они фактически перестают являться таковыми.

Это не означает, что недвижимость, где проводилось богослужение, начинает относиться к культовым сооружениям. Их разрешено строить на земельных участках, предназначенных только для осуществления религиозных обрядов (целевое назначение). То же самое касается и возведения административных зданий религиозных организаций.

В апреле 2018 года в Хабаровском крае суд постановил изъять в пользу государства здание и земельный участок, которые местному жителю продала запрещенная в Российской Федерации религиозная организация «Свидетели Иеговы». По закону имущество ликвидируемого религиозного объединения должно быть передано в собственность государства, поэтому сделку признали недействительной.

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