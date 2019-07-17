Дом жертв известного маньяка захотели продать по баснословной цене

В лос-анджелесском районе Лос Фелис выставлен на продажу особняк, где члены секты одного из самых известных американских маньяков — Чарльза Мэнсона — убили двух человек. Об этом сообщает People.com.

В описании объекта нет ни слова о его прошлом. Риелторы отмечают лишь, что из окон дома открываются захватывающие виды на близлежащие холмы, а также называют коттедж «классикой 1920-х».

Стоимость особняка — 1,98 миллиона долларов. В нем две спальни, одна ванная комната, один дополнительный санузел. На участке есть бассейн.

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В 1960-х дом принадлежал супружеской паре Лено и Розмари Ла-Бьянка, владевшей небольшой сетью продуктовых магазинов. Банда Мэнсона, включая его самого, пробралась внутрь 9 августа 1969-го. Они связали хозяев, а позже зарезали их. Преступление было совершено на следующий день после того, как члены группы убили жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тейт, которая в момент гибели находилась на девятом месяце беременности.

Чарльз Мэнсон создал и возглавил секту «Семья» в конце 1960-х. Сектанты по его приказу убивали обычных людей. Мэнсона поймали в 1969-м, он был приговорен к смертной казни, но позже наказание заменили на девять пожизненных сроков. Маньяк умер в одной из тюремных больниц штата Калифорния в 2017 году, не дожив до 84-летия. Фамилию преступника использовал для создания сценического псевдонима американский рок-певец Брайан Хью Уорнер, более известный как Мэрилин Мэнсон.

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