Суд определился с получателем тела маньяка Мэнсона

Суд решил отдать тело умершего в ноябре прошлого года маньяка Чарльза Мэнсона американцу Джейсону Фримену, который назвался внуком серийного убийцы. Об этом сообщает CNN.

Права на получение тела Мэнсона заявляли еще три человека: «сыновья» Майкл Браннер и Мэттью Ленц и назвавшийся другом убийцы Майкл Ченнелс. Фримен рассказал, что планирует кремировать останки своего деда и пригласит на церемонию Браннера и Ченнелса.

Материалы по теме Конец маньяка: Чарльз Мэнсон умер в тюрьме Легендарный убийца не дождался великой межрасовой войны

Суду еще предстоит решить, кто из предполагаемых наследников получит имущество Мэнсона. Следующее заседание состоится в пятницу, 16 марта.

Чарльз Мэнсон скончался 20 ноября 2017 года. За четыре дня до смерти его перевели из тюрьмы, где он отбывал пожизненное заключение, в больницу. Во время судебных разбирательств о местонахождении тела Мэнсона не сообщалось.

Чарльз Мэнсон был приговорен к смертной казне за убийство в 1969 году в Лос-Анджелесе жены кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Преступление он совершил вместе с членами своей коммуны «Семья». Мэнсона также обвинили еще в двух убийствах. После отмены смертной казни в 1972 году маньяка приговорили к пожизненному заключению.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!