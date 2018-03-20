Прощавшихся с маньяком Мэнсоном припорошило его прахом

Тело умершего в ноябре 2017 года американского маньяка Чарльза Мэнсона кремировали. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По информации издания, церемония прошла в похоронном зале города Портервиль (штат Калифорния) еще 17 марта, однако сразу о ней не сообщалось. На мероприятии присутствовали более 20 человек, в том числе друзья и родственники Мэнсона. Среди них был и американец Джейсон Фримен, который назвался внуком серийного убийцы. Именно ему в марте суд решил отдать тело умершего.

Как отмечается, пастор согласился провести церемонию, поскольку Фримен и его жена — христиане и хотели устроить для мужчины нормальные похороны, несмотря на его деяния. Церемония также позиционировалась как новое начало для правильных выборов в жизни.

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По данным TMZ, на прощании Мэнсон лежал в открытом гробу. Чтобы скрыть признаки сильного разложения, на его руки надели перчатки, а голову сильно загримировали. Прах развеяли над ручьем в соседнем лесу. Портал пишет, что день был ветреный, поэтому часть пепла сдуло на гостей.

New York Post также отмечает, что после кремации гости церемонии вышли на улицу и пели песни американских рок-групп The Beach Boys и Guns N' Roses.

Мэнсон скончался 20 ноября 2017 года. За четыре дня до смерти его перевели из тюрьмы, где он отбывал пожизненное заключение, в больницу.

Чарльз Мэнсон был приговорен к смертной казни за убийство в 1969 году в Лос-Анджелесе жены кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Преступление он совершил вместе с членами своей коммуны «Семья». Мэнсона также обвинили еще в двух убийствах. После отмены смертной казни в 1972 году маньяка приговорили к пожизненному заключению.

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