Мэрилина Мэнсона «похоронили» вместе с легендарным маньяком-убийцей

В сети обратили внимание на известие о смерти серийного убийцы Чарльза Мэнсона, скончавшегося в возрасте 83 лет. В Twitter начали появляться записи, посвященные легендарному маньяку, в которых пользователи путали его с музыкантом-однофамильцем. «Покойся с миром, Чарли Мэнсон, ты научил меня быть странным», — написал, к примеру, Nopoweradeinusa.

После череды возмущенных комментариев он признался, что говорил о популярном музыканте Мэрилине Мэнсоне. По словам Nopoweradeinusa, он был уверен, что певец скончался. «А кто такой тогда Чарли Мэнсон?» — поинтересовался он, чем вызвал еще больший гнев подписчиков. В итоге ему пришлось удалить свое сообщение.

Вслед за публикацией Nopoweradeinusa в социальной сети начали появляться и другие посвященные смерти Чарльза Мэнсона посты с фотографией музыканта. «Сегодня мы потеряли великого художника», — расстроился один из пользователей.

Некоторые удивились неосведомленности хоронящих Мэрилина Мэнсона пользователей и начали публиковать тематические картинки и гифки. «Люди, говорящие "Покойся с миром, Чарли Мэнсон" и расстраивающиеся из-за его смерти, что с вами не так?» — задался вопросом KieranR10.

Чарльз Мэнсон скончался 20 ноября. За четыре дня до смерти его перевели из тюрьмы, где он отбывал пожизненное заключение, в больницу.

В 1969 году в Лос-Анджелесе члены коммуны Мэнсона «Семья» по его приказу убили беременную жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тейт и четырех ее друзей.