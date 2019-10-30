Россиянам посоветовали жить на арендные доходы

В России средняя ставка аренды квартиры в 1,4 раза превышает прожиточный минимум, а в столичных городах — в три раза. Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

У москвича, который живет только на деньги от сдачи жилья в аренду, после минимальных ежемесячных трат в среднем будет оставаться около 35 тысяч рублей, у петербуржца — 23,5 тысячи рублей. Однако в остальных регионах этот показатель гораздо ниже, а в некоторых аренда не принесет и половины необходимой для выживания суммы.

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Поверх прожиточного минимума в среднем от 12 тысяч до 14 тысяч рублей останется у крымчан, жителей Свердловской области, Краснодарского края, Татарстана и Севастополя. Собственники квартир в Ленинградской и Астраханской областях получат уже меньше 10 тысяч.

Хуже всего приходится рантье в тех регионах, где средняя арендная ставка не дотягивает до прожиточного минимума. Это Курская, Мурманская, Ивановская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Забайкальский край, Камчатка и Якутия. Здесь без дополнительного заработка только на один доход от сдачи жилья внаем сможет продержаться тот владелец квартиры, который выставил цену за нее выше рыночной.

Аналитики портала объясняют соотношение между стоимостью аренды и прожиточным минимумом уровнем развития, условиями жизни и географическим положением региона. Например, города на юге страны: прожиточный минимум здесь невысокий, но в курортный сезон жилье можно очень выгодно сдать. В этом плане лучше всего приходится собственникам квартир в городах-миллионниках, где всегда есть спрос на недвижимость.

В октябре стоимость съемных квартир в нескольких российских «миллионниках» уменьшилась — их собственники готовы уступить арендаторам до полутора тысяч рублей в месяц по сравнению со ставками в сентябре.

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