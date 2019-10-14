В России упали цены на аренду жилья

Стоимость съемных квартир в нескольких российских «миллионниках» в октябре 2019 года снизилась — собственники жилья готовы уступить арендаторам до 1,5 тысячи рублей в месяц относительно сентябрьских ставок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц. В некоторых городах зафиксировано еще более выраженное падение цен на отдельные типы жилья, подчеркивают в ЦИАН. Так, двухкомнатные квартиры в Омске потеряли в цене 11 процентов (до уровня 16,1 тысячи рублей в месяц), в Екатеринбурге — 10 процентов (до 29,4 тысячи рублей).

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Как пишет издание, средняя стоимость съемной квартиры в российских городах миллионниках составила в октябре 2019-го 16,05 тысячи рублей в месяц. Средний дисконт относительно ожиданий сентября 2019 года, по оценке ЦИАН, в большинстве крупных городов составил от тысячи до полутора тысяч рублей за квартиру в месяц. Такая тенденция свидетельствует о сложностях со спросом.

«Фиксируемый последние месяцы рост цен на аренду происходил на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения, как следствие — квартиры медленно сдаются, и многие собственники предпочли снизить ставки, получив взамен более предсказуемые сроки экспозиции», — приводит издание слова руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

Вместе с тем, по статистике компании, ставки аренды на московское жилье остаются достаточно высокими — 38,1 тысячи рублей в месяц за однокомнатную квартиру (с учетом квартир в центре Москвы). В Санкт-Петербурге аналогичный показатель находится на уровне в 24,7 тысячи рублей за квартиру в месяц.

Ранее сообщалось о резком росте цен на аренду жилья в крупных российских городах: в сентябре 2019-го средняя ставка найма выросла к августу на 4-5 процентов. По оценке столичных риелторов, ценовой минимум на рынке аренды в Москве на начало октября составил 9 тысяч рублей в месяц — в таком бюджете можно арендовать койко-место в комнате на северо-востоке города.