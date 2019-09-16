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В России резко подорожало съемное жилье

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Стоимость аренды жилой недвижимости в крупнейших городах России в сентябре 2019-го резко увеличилась. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.

По подсчетам аналитиков, в 15 городах-миллионниках ставки найма однокомнатных квартир выросли в среднем на 5 процентов (по сравнению с показателем за август). «Двушки» стали на 4 процента дороже. Наиболее заметно прибавили в цене арендные квартиры в Воронеже: здесь ставки одно- и двухкомнатных лотов увеличились сразу на 14 и 15 процентов соответственно.

Также существенно подорожало съемное жилье в Краснодаре (на 12 и 8 процентов соответственно) и в Санкт-Петербурге (ставки и для одно-, и для двухкомнатных вариантов выросли на 10 процентов). В Москве стоимость аренды «однушек» за месяц увеличилась на 5 процентов, «двушек» — на 2 процента.

Аналитики связывают ценовой рост с началом делового сезона и учебного года, но полагают, что в последующие месяцы снижения ставок не произойдет: высокий спрос на съемное жилье обеспечат граждане, откладывающие покупку жилья из-за его подорожания.

Ранее в сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев похвалил снимающих квартиры россиян. Он отметил, что развитию института съемного жилья в стране препятствует психологический фактор: большинство граждан имеют глубинную установку на обязательное владение недвижимостью.

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