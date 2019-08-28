Раскрыты условия бесплатной аренды жилья в Москве

Потенциальным арендаторам жилья в столице доступны варианты, предлагаемые за символическую плату или в обмен на услуги. Чаще всего речь идет о койко-местах. Об этом говорится в материалах «Мир квартир» (есть в распоряжении редакции).

По статистике компании, арендовать койко-место и даже комнату в столице можно от нескольких тысяч рублей. Встречаются и полностью бесплатные варианты: так, московская семья предлагает поселиться в одной из комнат своей четырехкомнатной квартиры преподавателя английского языка, который согласится бесплатно заниматься с двумя детьми школьного возраста.

Еще один пример объявления о бесплатной аренде — комната для «девушки до 30 лет», которая согласится поддерживать чистоту в квартире и готовить еду владельцу жилья.

Стоимость койко-мест с подселением в комнату к другим жильцам начинается от трех тысяч рублей в месяц. Чаще всего на таких условиях предлагается помогать по дому или присматривать за престарелыми родственниками. За четыре-пять тысяч в месяц потенциальные арендаторы могут выбирать койко-места уже без дополнительных условий, говорится в материалах компании.

«Койко-места снимают в основном трудовые мигранты, а также супруги, ожидающие раздела квартиры после развода, и люди, по какой-то причине потерявшие свое жилье», — характеризует спрос на подобную недвижимость генеральный директор «Мир Квартир» Павел Луценко.

Ранее о возможностях для аренды жилья в Москве без денег рассказали эксперты «ИНКОМ-Недвижимость». По статистике компании, около 15 процентов сдаваемых в столице квартир требуют ремонта, треть из них можно снять бесплатно под обязательство привести жилье в порядок.

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