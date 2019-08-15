В Москве нашли тысячи бесплатных квартир

Не менее 15 процентов московских квартир, предлагаемых в аренду, находятся в состоянии «под ремонт», треть из них можно снять бесплатно. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Инком» (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Как отмечается в материалах компании, 63 процента столичных квартир, выставленных в аренду на условиях обязательного ремонта, находятся в новостройках. И на первичном, и на вторичном рынке владельцы требующих ремонта объектов недвижимости чаще всего готовы предоставить арендаторам скидку в 10-20 процентов от рыночной стоимости. Вместе с тем не менее трети таких квартир сдается в аренду бесплатно.

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«Как правило, наймодатель определяет финансовые затраты на отделочные материалы и труд, в результате чего либо снижается общая стоимость аренды, либо предоставляется бесплатное проживание на определенный период, — рассказывает заместитель директора Департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова. — Треть площадей “под ремонт” в Москве сдается без оплаты проживания во время проведения соответствующих работ».

В случае, когда квартиры сдаются без арендной платы на условиях обязательного ремонта, владельцы обычно заключают договор найма без арендной платы на срок выполнения необходимых работ, добавляет эксперт. Однако, по статистике «ИНКОМа», в 12 процентах случаев наймодатели соглашаются на устную договоренность о ремонте, в 35 процентах случаев — заключают договор, но забывают об утверждении сметы и сроков, а в 37 процентах случаев не включают в договор пункт об ответственности квартиранта за невыполнение работ.

По данным столичного департамента экономической политики и развития, в Москве ежегодно сдается в аренду несколько десятков тысяч квартир. Аналитики риелторских компаний обычно оценивают объем московского рынка в 200-300 сделок по аренде в год.

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