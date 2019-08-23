Найден самый невыгодный город для российской молодежи

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Отдельное съемное жилье в 2019 году обойдется среднему работающему студенту из Москвы в 78 процентов заработной платы. Об этом говорится в материалах совместного исследования аналитиков «Авито Недвижимость» и «Авито Работа» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Это делает российскую столицу наименее выгодным для получающей высшее образование молодежи городом в стране, подчеркивается в исследовании. В Петербурге на аренду однокомнатной квартиры уйдет 60 процентов дохода работающего студента, в Махачкале — 58 процентов. Больше половины заработка придется тратить на жилье студентам ВУЗов таких городов как Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Самара, Волгоград и Саратов.

Выгоднее всего учиться и работать во Владивостоке: съемная «однушка» обойдется среднему студенту в 31 процент зарплаты. В топ-3 самых комфортных по расходам учащихся на жилье городов России вошли также Воронеж и Ставрополь — оба с показателями в 40 процентов.

Ранее аналитики Domofond представили данные исследования самых дешевых районов Москвы для студенческой аренды. В компании исходили из того, что оптимальным вариантом для учащихся столичных ВУЗов будет аренда вскладчину: двухкомнатная квартира на четверых жильцов. Выгоднее всего снимать жилье студентам, по статистике Domofond, оказалось в районах Некрасовка, Ивановское и Вешняки.

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