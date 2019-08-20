Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами

Самые дешевые съемные квартиры в Москве в пределах МКАД следует искать в районах Западное Бирюлево и Капотня. Об этом говорится в результатах исследования, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

В Бирюлево и Капотне стоимость арендного жилья составит около 30,5 тысячи рублей в месяц. Также одни из самых дешевых квартир в Москве расположены в Дмитровском районе – там их аренда стоит около 31,5 тысячи рублей. Между тем самыми дорогими районами Москвы остаются Хамовники, Арбат и Тверской район, где аренда квартир в месяц обойдет в сумму в среднем от 120 до 128 тысяч рублей в месяц.

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За пределами МКАД, однако поблизости от Москвы, дешевые арендные квартиры можно найти в Зеленограде (около 26,5 тысячи рублей). Незначительно дороже стоимость аренды в Молжаниновском и Северном районах. Также одни из самых дешевых арендных площадей расположены в Косино-Ухтомском и Восточном районах (около 30 тысяч рублей в месяц), Внуково (около 31 тысячи рублей) и Некрасовке (чуть больше 32 тысяч).

В Новой Москве самое доступное жилье находится в отдалении от МКАД. Так, в Киевском поселении аренда квартиры в месяц обойдется в 21 тысячу рублей, а в Кленовском — 23 тысячи рублей. Около 24 тысяч стоит снять квартиру в Новофедоровском, Вороновском, Щаповском, Филимонковском и Первомайском поселениях. Порядка 25 тысяч — в Краснопахорском, Михайлово-Ярцевском и Рязановском поселениях.

В среднем арендная плата за квартиру в Москве составляет 50 590 рублей в месяц. В пределах Садового кольца средняя стоимость около 110 тысяч рублей, рядом с МКАД — чуть больше 30 тысяч рублей, в Новой Москве — от 20 до 30 тысяч рублей. В целом, с августа 2018 года стоимость аренды квартир в Москве выросла на 6,8 процента.

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