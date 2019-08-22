Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов

Дешевле всего студентам арендовать квартиры в московских районах Некрасовка, Ивановское и Вешняки. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Domofond, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В ходе исследования аналитики подсчитали стоимость аренды двухкомнатной квартиры для четырех студентов. В Некрасовке съемная «двушка» обойдется в 35,7 тысячи рублей в месяц, что на треть ниже, чем в среднем по городу. В пересчете на одного человека стоимость аренды составит 8,9 тысячи рублей.

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Аренда квартиры в Ивановском обойдется в 35,9 тысячи рублей в месяц (около девяти тысяч рублей в пересчете на одного человека). «Двушку» в Вешняках можно арендовать за 36,6 тысячи рублей (больше девяти тысяч на человека).

В десятку самых доступных для проживания студентов районов также вошли Ярославский, Косино-Ухтомский и Лосиноостровский районы, Кузьминки, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово. Все бюджетные районы расположены на востоке Москвы: в Восточном, Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах.

Самым дорогим московским районом для студентов стал Арбат, где аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 129 тысяч рублей в месяц (по 32 тысячи на человека). Также одними из самых дорогих районов оказались Пресненский (чуть больше 32 тысяч рублей на студента) и Якиманка (28,4 тысячи рублей).

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