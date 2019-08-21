Найдены курорты России с самым дешевым жильем

Самые дешевые дома на российских черноморских курортах предлагаются отдыхающим в аренду в Керчи и Туапсе. Об этом свидетельствуют материалы исследования «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Туапсе оказался самым дешевым курортом Краснодарского края по стоимости аренды частных домов: летом 2019-го ставки здесь начинаются от 2,6 тысячи рублей в сутки. Демократичные ставки отмечаются также в Новороссийске и Анапе (соответственно, 3,2 и 3,8 тысячи рублей в месяц).

В Крыму минимальные ставки аренды отмечаются в Керчи: снять дом здесь можно от 2,5 тысячи рублей за ночь. Второе и третье места по этому показателю занимают Саки (2,6 тысячи) и Симферополь (2,8 тысячи). Дешевле трех тысяч за ночь — в среднем за 2950 рублей — сдаются частные дома в Феодосии.

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Самые дорогие частные дома Кубани при этом предлагаются в аренду в Сочи: средняя суточная ставка здесь находится на уровне 8,5 тысячи рублей. В Крыму лидерство по этому показателю удерживает Ялта: частные дома на этом курорте сдаются в среднем за 10 тысяч рублей в сутки.

Аналитики «Мир Квартир» подчеркивают, что и в Сочи, и в Ялте можно найти и более демократичные предложения — по ставке от трех до 5,5 тысячи рублей в сутки. При этом для компании из нескольких человек расходы будут еще ниже. «Если отталкиваться не от общей стоимости дома, а от количественного состава отдыхающих, практически на любом российском курорте можно подобрать недвижимость за 1-1,5 тысячи с человека в сутки», — поясняет генеральный директор компании Павел Луценко.

Аналогичное исследование в компании проводили в начале курортного сезона. Тогда первое место по дешевизне среди курортов Краснодарского края также занял Туапсе, в Крыму лидерство досталось Коктебелю.

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