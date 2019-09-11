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Медведев похвалил снимающих жилье россиян

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Дмитрий Медведев

Развитию сферы аренды жилья в России препятствует психологический фактор. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира на канале «Россия 24».

Отвечая на вопрос о стимулах, которые необходимы для развития рынка аренды жилья, Медведев поинтересовался у спросившего, снимает ли тот жилье. «Вы задаете вопрос про арендное жилье, при этом сами живете в жилье, которое принадлежит вам на праве собственности. Проблема развития рынка не только экономическая, но и психологическая», — подчеркнул Медведев.

По словам премьер-министра, необходимо работать с глубинной установкой на обязательное владение недвижимостью, которая характерна для россиян. «Это очень глубинное психологическое представление, внутренняя установка абсолютного большинства наших людей. У нас рынок арендного жилья процентов 10. В мире это где-то 50 процентов, может быть и 70, и 80 процентов», — отметил Медведев.

Премьер-министр уточнил, что корни такой установки уходят в 90-е годы XX века, когда после распада СССР большинство россиян захотели получить жилье в собственность, чтобы затем иметь возможность передать его по наследству. Медведев добавил также, что по показателям мобильности россияне заметно уступают жителям других государств.

«Что нужно делать [для стимулирования рынка аренды]? Во-первых, нужно объяснять, что аренда — это тоже неплохо, если доходы позволяют это делать... Но есть и экономические проблемы: нам действительно нужно стимулировать именно строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что в числе основных условий развития аренды жилья в России Дмитрий Медведев назвал регулирование договоров, доступные населению ставки найма и возможности для развития арендных проектов.

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