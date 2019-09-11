Медведев назвал условия развития арендного жилья в России

Развитие рынка съемного жилья в России потребует изменений на уровне регулирования договоров найма. Об этом в среду, 11 сентября, в прямом эфире программы «Диалог» на канале «Россия 24» заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое — это правильное регулирование. Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья, потому что в основном наше жилищное законодательство было ориентировано на договор социального найма или отношения, связанные с собственностью на жилье», — сказал глава правительства.

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Медведев добавил, что для развития сферы жилищного найма потребуется «обеспечить возможность для реализации соответствующих проектов», формирующих рынок коммерческой аренды жилья. Премьер подчеркнул, что еще одним условием для возникновения такого рынка должно стать соответствие ставок аренды доходам россиян.

«Это, вне всякого сомнения, доходы, которые позволяют людям это жилье арендовать. Потому что арендное жилье стоит денег, и это не социальный наем, здесь все это должно быть в четких правовых рамках», — заявил Медведев.

По словам главы правительства, в настоящее время в России в аренде находится около 10 процентов жилого фонда.

Ранее о важности развития рынка аренды жилья в стране говорил курирующий строительную отрасль вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, сфера аренды в России недооценена и такого жилья строится мало. Строительство социального арендного жилья, которое может быть доступно молодым семьям, работникам социальной сферы и правоохранителям, по словам Мутко, будет включено в нацпроект «Жилье и городская среда».

В июле 2018-го поручение найти возможности для обеспечения жильем малоимущих россиян без передачи недвижимости им в собственность дал президент России Владимир Путин.

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