Москвичи признались в отвращении к съемному жилью

Более половины (54 процента) россиян не хотели бы снимать жилье и рассматривают для себя такую возможность исключительно как крайнюю меру. Об этом пишет «Российская газета» (РГ) со ссылкой на ряд имеющихся в ее распоряжении экспертных данных.

В материале РГ отмечается, что 23 процента россиян считают аренду нормальной альтернативой покупке собственной квартиры. При этом, уточняет издание, на московском рынке почти три четверти — 73 процента — нанимателей жилья хотели бы оставаться в этом статусе не более пяти лет. Оставаться в квартиросъемщиках 10 лет и более готовы лишь 9 процентов опрошенных. 18 процентов респондентов снимают жилье в столице временно: на срок от нескольких месяцев до года.

В качестве основных причин сложившейся антипатии россиян к съемным квартирам опрошенные изданием эксперты называют слабо развитый рынок жилищного найма, практически полное отсутствие в стране жилых комплексов, построенных специально для сдачи в аренду, а также правовую незащищенность арендаторов.

Ранее о важности развития в стране цивилизованного рынка аренды жилья заявлял российский премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы правительства, для этой цели придется, в частности, работать со стереотипами, свойственными российскому менталитету, — в частности, с установкой на обязательное владение жильем, корни которой уходят в 1990-е годы.

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