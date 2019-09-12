Московским квартиросъемщикам пообещали большие перемены

Рынок аренды жилья в Москве будет переведен в цивилизованное русло за счет появления крупных игроков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По мнению столичных властей, арендный бизнес будет интересен крупным инвесторам, поскольку город уже приготовил для них определенные льготы. «Мы освободили от платы за изменение вида разрешенного использования наемные дома. Уверены, что инвесторы в ближайшее время начнут строительство таких домов», — цитирует Ефимова информагентство.

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По словам заммэра, в случае появления в Москве серьезного объема «белого» предложения, именно оно сосредоточит основной спрос нанимателей. Следствием этого станет стремление частных наймодателей также легализовать свой бизнес, отметил чиновник. «Никто не захочет арендовать квартиру на непонятных принципах с непонятным договором, когда на рынке достаточно предложения в понятном формате и с нормальными правилами игры», — подчеркнул он, отметив, что подобные изменения уже были успешно внедрены на рынке услуг такси.

Ранее о необходимости развивать в стране рынок аренды жилья заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев. Премьер подчеркнул, что для этого придется преодолеть некоторые особенности российского менталитета. Медведев также отметил, что обязательными условиями цивилизованного рынка на уровне европейских стран должны стать регулирование договоров, доступные населению ставки найма и возможности для развития арендных проектов.

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