Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами

Самые дешевые для покупки квартиры в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД) находятся рядом со станциями метро «Зябликово», «Красногвардейская» и «Борисово». Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Средняя стоимость квадратного метра у станций «Зябликово» и «Красногвардейская» составляет примерно 144 тысячи рублей, а средняя цена квартиры — около 7,8 миллиона рублей. Квартиры, входящие в число самых дешевых в Москве, были найдены аналитиками компании также в окрестностях станций метро «Борисово» и «Алтуфьево». Стоимость квадратного метра в этих районах начинается от 145 тысяч рублей. Средняя стоимость квартир — также около 7,8 миллиона рублей.

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Помимо «Зябликово», «Красногвардейской», «Борисово» и «Алтуфьево» в топ-10 станций метро с самым доступным жильем вошли «Алма-Атинская», «Выхино», «Шипиловская», «Домодедовская», «Братиславская» и «Лесопарковая». Минимальная средняя стоимость квартир отмечается у «Алма-Атинской» — 7,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что самыми дешевыми для аренды квартир районами Москвы являются Бибирево, Крюково и Савелки — в них жилье площадью 25-35 квадратных метров можно снять по ставке от 18 тысяч до 22 тысяч рублей в месяц.

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