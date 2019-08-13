Определены места концентрации зажиточных москвичей

Пресненский район — один из самых популярных среди покупателей премиального жилья в Москве. Также состоятельные новоселы любят район Хамовники, следует из материалов агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Мы практически постоянно сталкиваемся с тем, что моду на покупку премиального жилья в определенном районе центра задают качественные девелоперские проекты, — отмечают риелторы. — Еще совсем недавно так было в Хамовниках, на Арбате и Патриарших прудах. В этом году подобную тенденцию мы наблюдаем в Пресненском районе. Жилье здесь стали приобретать в два раза чаще».

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Всего с начала 2019 года в Москве продали 608 дорогих квартир в строящихся домах, подсчитали в Savills. За июль было заключено более 70 сделок. Общая стоимость всех приобретенных премиальных лотов в январе — июле превысила 44 миллиарда рублей.

Каждая пятая сделка в дорогих новостройках проходит с привлечением ипотечного кредитования, указывают риелторы. При этом средний бюджет покупок в этом году превышает 72 миллиона рублей. Самая дешевая новая квартира в Москве, если рассматривать элитный сегмент, в августе 2019-го стоит 18 миллионов рублей, выяснили в Savills. «"Вилка" стоимости для премиального рынка остается довольно широкой: самый дорогостоящий лот дороже наиболее доступного в 92 раза», — констатируют эксперты.

Ранее в июле была названа стоимость самой дорогой квартиры Москвы — 2,4 миллиарда рублей. В такую сумму оценили пентхаус площадью 735 квадратных метров, расположенный в строящемся доме в районе Патриарших прудов.

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