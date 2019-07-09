Найдена самая дорогая квартира Москвы

Самая дорогая элитная квартира из числа выставленных на продажу в Москве оценена продавцом в 2,4 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков компании Savills (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Квартира, возглавившая «золотую сотню» самых дорогих элитных объектов Москвы в июле 2019-го, — пентхаус площадью 735 квадратных метров, расположенный в строящемся доме в районе Патриарших прудов.

Самая дешевая квартира элитной «золотой сотни» стоит порядка 95 миллионов рублей, отмечают в компании. Это компактная «двушка» площадью 50 квадратных метров, также расположенная в районе Патриарших.

В исследовании подчеркивается, что верхняя ценовая планка столичной «золотой сотни» осталась неизменной с мая 2019-го. Суммарная же стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы, по оценке Savills, составляет 57,8 миллиарда рублей. Аналогичный показатель лета 2018 года составлял 46,9 миллиарда рублей.

Ранее эксперты «Мира Квартир» составили собственный рейтинг самых дорогих загородных домов, выставленных на продажу в России. Первое место досталось особняку площадью 1,7 тысячи квадратных метров на участке в 135 соток в районе Рублево-Успенского шоссе.

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