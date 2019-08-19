Названы российские города с самыми дешевыми студиями

Самые дешевые студии в российских новостройках продаются в Кургане. Там они в среднем стоят 999 570 рублей. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.

На втором месте по дешевизне оказались студии Нижнего Тагила (1 050 000 рублей), на третьем — Вологды (1 078 526 рублей). В целом, средняя стоимость студии в в России составила 1 934 968 рублей, а средняя площадь — 28 квадратных метров.

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Самые просторные из недорогих студий находятся в Челябинске — 36 квадратных метров при средней цене 1 219 751 рубль, Брянске (1 239 937 рублей при площади 34,6 квадратных метра) и Тамбове (1 244 241 рубль и 33,3 квадратных метра).

Самые дорогие студии оказались в Москве, их средняя стоимость составляет 5 638 990 рублей, а площадь — 27,3 квадратных метра. Второе место в рейтинге заняли Химки, где стоимость студии составляет 3 634 412 рублей, третье — Сочи с площадью студии в 3 160 455 рублей. Санкт-Петербург занял четвертое место в рейтинге. Там студии в среднем обходятся в 3 140 685 рублей.

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