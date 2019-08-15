Квартиру Егора Летова отдадут бесплатно

Брат лидера «Гражданской обороны» Егора Летова решил безвозмездно передать под музей омскую квартиру музыканта. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает портал News.ru.

По информации издания, Сергей Летов, которому после смерти фронтмена «Гражданской обороны» принадлежит трехкомнатная квартира на окраине Омска, отказался от планов по продаже недвижимости. «Я готов прямо сейчас передать [квартиру] для нужд музея, в обустройстве которого я тоже готов принять самое активное участие — и организационное, и консультативное», — заявил Сергей Летов.

Местные власти не исключают возможности организации специального туристического маршрута «Омск Егора Летова», частью которого станет посещение музея-квартиры музыканта. Как пишет News.ru, помочь проекту обещали министр культуры Омской области Юрий Трифонов и заместитель губернатора региона Михаил Каракоз.

Ранее Сергей Летов заявлял о намерениях продать квартиру брата по средней для города стоимости. Речь идет о «трешке» в доме типовой пятиэтажной серии на улице Петра Осминина, где жил Егор Летов и располагалась студия «ГрОб-Records», в которой были записаны большинство альбомов «Гражданской обороны», а также диски других сибирских контркультурщиков — Янки Дягилевой, Дмитрия Кузьмина («Черного Лукича») и Константина Рябинова («Кузи УО»).

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