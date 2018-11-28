Аэродром Омска назовут в честь Егора Летова

Именем поэта и музыканта Егора Летова назовут частный аэропорт малой авиации Поповка. Об этом сообщает «Российская газета».

Собственник аэродрома Александр Анисимов пояснил, что имя Егора Летова не вошло в шорт-лист конкурса «Великие имена России», в рамках которого крупным аэропортам страны планируют присвоить имена известных соотечественников.

«Мы приняли такое решение, чтобы поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка», — сказал Анисимов.

Он также рассказал, что аэродром занимается сбором необходимых документов, чтобы получить разрешение от властей. Согласно существующим правилам, посадочная площадка должна быть названа именем ближайшего населенного пункта.

Ожидается, что аэропорт переименуют 30 ноября. Там планируют установить барельеф в честь Летова и организовать рок-фестиваль в память о музыканте.

В Омске в рамках конкурса «Великие имена России» кандидатуру Летова поддержали лишь шесть процентов проголосовавших. В финал конкурса вошли кандидатуры генерала Дмитрия Карбышева, советского актера Михаила Ульянова и авиаконструктора Андрея Туполева.

Пользователи Twitter уже придумали слоганы для аэропорта, связанные с творчеством лидера «Гражданской обороны». Над входом в аэропорт предложили разместить надпись «Все летит в ***** [влагалище]», а взлетно-посадочную полосу назвать «Русским полем экспериментов».

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