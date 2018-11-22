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Названы самые нелепые названия аэропортов

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Новозеландское издание Newshub опубликовало рейтинг самых странных и нелепых названий аэропортов в мире.

Первую строчку занял аэропорт Batman в Турции, который назван так в честь одноименного города Батман.   На втором месте оказался аэропорт Useless Loop («бесполезная петля») в Австралии. Он находится почти в тысяче километров от города Перт и также получил свое название в честь одноименного города, в котором расположен.

Также издание отметило авиационную базу Moron («придурок»), которая находится в Испании и используется испанской и американской военной авиацией.

Помимо этого, в список включили аэропорт Eek (звук, выражающий испуг или огорчение) на Аляске и аэропорт Danger («опасный») в США.

В августе российские туристы выбрали «самое веселое в России» название населенного пункта. Первое место заняла деревня Чуваки в Пермском крае: ее выбрали 27,1 процента участников народного голосования. Второе место досталось селу Мошонки в Калужской области, третье — деревне Варварина Гайка (Саратовская область).

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